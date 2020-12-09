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TFF 1. Lig: Altay: 3 - Ankaraspor: 0

TFF 1.

Lig'in 13. hafta maçında Ankaraspor'u konuk eden Altay, rakibini 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Leandro Kappel'in ortasında ceza sahası içinde topa kafayı vuran Yılmaz Özeren'in şutu az farkla auta çıktı.


46. dakikada Erhan Çelenk'in şutu kaleciden sekip direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu alan Marco Paixao'nun vuruşu filelerle buluştu. 1-0


68. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.


69. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 2-0


82. dakikada Adrien Regattin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa sahip olan Erhan Çelenk'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Abdullah Buğra, Murat Şener, Mehmet Şengül


Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, İbrahim Öztürk (Lokman Gör dk. 65), Özgür Özkaya, Adrien Regattin, Yılmaz Özeren (Harun Alpsoy dk. 46), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 46), Khaly Thiam, Leandro Kappel (Anton Putsila dk. 87 ?), Marco Paixao (Armand Gnanduillet dk. 75)


Yedekler: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Kuban Altunbudak, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Levent Gülen, Eric Mbu Ayuk, Emre Can Atila (Doğukan Efe dk. 70), Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Barış Zeren, Engin Bekdemir (Erdem Çetinkaya dk. 63), Basit Abdulraham Umar


Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Halil İbrahim Esen, Ali Rıza Kılıç, Hacı Ömer Doğru, M'Billa Etame


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Goller: Marco Paixao (dk. 46, 69 pen.), Erhan Çelenk (dk. 82) (Altay)


Kırmızı kart: Levent Gülen (dk. 86) (Ankaraspor)


Sarı kartlar: Leandro Kappel, Berkay Sülüngöz, Armand Gnanduillet (Altay), Doğukan Efe, Ali Ülgen, Thales (Ankaraspor)

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