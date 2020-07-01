TFF 1. Lig: Altay: 3 - Osmanlıspor: 0

TFF 1.
Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında, Tatos'un pasıyla çizgiye inen Turgut Doğan Şahin, topu ceza sahası içine çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Avcı, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Erhan Kartal ceza sahası için topu ortaladı. Osmanlıspor kalecisi Mele topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
36. dakikada gol pozisyonunda sakatlanan kaleci Mele yerine oyuna ikinci kaleci Ahmet Türkaslan dahil oldu.
47. dakikada orta alanda rakibinden topu kapan Tatos, sağ kanatta hareketlenen Turgut Doğan Şahin'e pas attı. Topu ceza sahası önüne kadar süren Turgut Doğan Şahin, ceza sahası içinde bekleyen Paixao'ya yerden pas verdi ve Paixao tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 3-0
64. dakikada sağ kanattan yüklenen Osmanlıspor'da Mertan Öztürk'ün ceza sahası içine yaptığı ortada topa kafa vuruşu yapan Todorovic'in vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.
69. dakikada gelişen Altay atağında Kerim Avcı kaleye şut atarken top kaleci Ahmet Türkaslan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Paixao tekrar şu attı ancak top az farkla auta çıktı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Murat Uslu dk. 52), İbrahim Öztürk, Cenk Özkacar Doğa İşeri, Yılmaz Özeren (Segbefia dk. 76), Kerim Avcı(Hakan Demirci dk. 76), Tatos (Tavares dk. 52), Putsila, Turgut Doğan Şahin, Paixao (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 83 ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Alhassan, Kutay Yokuşlu, Kazımcan Karataş, Arda Gezer
Teknik Sorumlu: Sabahattin Yenilmez
Osmanlıspor: Mele ? (Ahmet Türkaslan dk. 36), Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali İyican, Atakan Çankaya, Blagojevic, Halil İbrahim Esen (İlhami Nas dk. 75), Okan Deniz (Mertan Öztürk dk. 46), Todorovic (Berkay Demir dk. 75), Ayuk(Batuhan Yılmaz dk. 87 ?)
Yedekler: Oğuz Yıldırım, Doğukan Efe
Teknik Direktör: Ali Güneş
Goller: Kerim Avcı (dk. 15), Mele (dk. 32 k.k), Paixao (dk. 47) (Altay)
Sarı Kartlar: Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Murat Uslu (Altay)