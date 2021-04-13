TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

TFF 1.
Lig'in 30. haftasında Altınordu, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada orta alandan gelişen Adana Demirspor atağında, ceza sahası çizgisine yakın ve kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu atan Sedat Şahintürk'ün pozisyonunda meşin yuvarlak direğin sağından az farkla auta çıktı.
14. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak ceza sahasına ortaladı, topu önünde bulan Dibba tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
30. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da, Metehan Mimaroğlu topu kale önüne çevirdi, topa dokunan Enis Destan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
38. dakikada sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un pasıyla topla buluşan Ezeh yerden vuruş yaptı ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Özcan Sultanoğlu
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Kaya, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Yusuf Can Esendemir, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Recep Aydın, Ahmet İlhan, Metehan Mimaroğlu, Enis Destan
Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Burak İnce, Yiğit Çeltik, Yusuf Arslan, Furkan Metin, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan, Tayyib Sanuç Rassoul, Kaan Kanak, Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Sedat Şahintürk, Ezeh, Dibba
Yedekler: Zubas, Semih Güler, Traore, Volkan Şen, İsmail Yüksek, Emircan Altıntaş, Yunus Akgün, Samet Akaydın
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Dibba (dk. 14) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Furkan Çil, Rahmi Kaya (Adana Demirspor)