TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç Sonucu)

Lig'in 30. haftasında Altınordu, sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada gelişen Altınordu atağında Metehan'ın sol çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda kaleci Muhammed köşeye giden topu son anda çıkardı.

67. dakikada Altınordu'da sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın altı pasa ortasında Enis topa yetişemedi ve mutlak biz pozisyondan yararlanamadı.

69. dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde Yusuf Yalçın kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

71. dakikada gelişen Adana Demirspor kontratağında Yunus'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dibba'nın yerden şutunda kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi.

77. dakikada soldan Kaan ortasını ceza sahasına gönderdi, Yunus'un kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Özcan Sultanoğlu

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Kaya (Muzaffer Kocaer dk. 46), Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak (Burak İnce dk. 82 ?), Yusuf Can Esendemir (Yusuf Arslan dk. 66), Oğulcan Ülgün (Hüsamettin Yener dk. 82 ?), Furkan Çil, Recep Aydın (Emre Nefiz dk. 72), Ahmet İlhan, Metehan Mimaroğlu, Enis Destan

Yedekler: Mertcan Dağlı, Yiğit Çeltik, Furkan Metin, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Semih Güler dk. 84 ?), Tayyib Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Sinan Kurt (İsmail Yüksek dk. 87 ?), Sedat Şahintürk (Yunus Akgün dk. 63), Ezeh (Emircan Altıntaş dk. 87 ?), Dibba

Yedekler: Zubas, Traore, Volkan Şen, Samet Akaydın

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Dibba (dk. 14) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Furkan Çil, Rahmi Kaya (Altınordu), Ezeh (Adana Demirspor)