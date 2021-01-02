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TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 17. haftasında Altınordu, Balıkesirspor'la sahasında 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Ahmet ilhan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunu savunmada Abdülhamit Yıldız uzaklaştırdı.


20. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında sol taraftan Berat Aydoğdu'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde bulunan Kethevouma topa kafayla dokunmak istedi ancak top auta çıktı.


53. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında Birol Parlak'ın kaleye orta şut karışımı gönderdiği topa kaleci Erhan Erentürk sahip oldu.


82. dakikada Balıkesirspor'da, ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Berat Aydoğdu'nun plase bir vuruşu kalenin sağından az farkla auta çıktı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Gökhan Barcın


Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Arslan, Anıl Doyuran, Rahmi Kaya, Birhan Vatansever (Tayfun Tatlı dk. 84 ?), Oğulcan Ülgün, Sami Satılmış, Ahmet İlhan (Ahmet Dereli dk. 90+2 ?), Enis Destan (Hüseyin Taş dk. 64)


Yedekler: Mertcan Dağlı, Alperen Selvi, Özgür Deryol, Hüsamettin Yener, Polat Abay


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Balıkesirspor: Vukovic, Birol Parlak (Doğa İşeri dk. 83 ?), Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi (Nnamdi dk. 83 ?), Mrsic, İsmail Yüksek, Otoo (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 73), Kethevoama (Serdar Güncü dk. 57), Ezeh


Yedekler: Atilla Özmen, Yiğithan Kırt, Uğur Aygören, Cemal Dede, Ayberk Kaygısız, Dersim Kaynak


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Kırmızı kart: Sami Satılmış (dk. 62)


Sarı kartlar: Mrsic, Cumali Bişi, Birol Parlak, Serdar Güncü (Balıkesirspor), Yusuf Arslan, Ahmet İlhan, Anıl Doyuran (Altınordu)

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