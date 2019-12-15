TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Bursaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 15. haftasında Altınordu, sahasında Bursaspor'la golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ufuk'un şutunu kaleci Çağlar çift yumrukla uzaklaştırdı.
11. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası dışından vuruşunda top direkten döndü. Dönen topla buluşan Kerim'in şutunu ise kaleci Çağlar kurtardı.
32. dakikada ceza sahasına giren Atakan'ın şutunda kaleci Çağlar topu iki hamlede kontrol etti.
90. dakikada Ufuk'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Oğuz Kaan Çalışır
Altınordu: Erhan, Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Okan Derici (Berkay dk. 82 ?), Oğulcan, Burak (Muzaffer dk. 70), Hüseyin, Muhammed, Kemal (Yasin dk. 71)
Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Ali Mert, Yusuf, Egehan, Fatih
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Aykut, Burak Kapacak, Emirhan, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak (Recep dk. 69) Onur, Kubilay (Seleznyov dk.66)
Yedekler: Onurcan, Latovlevici, İsmail, Rüştü, Atanasov, Selçuk Şahin, Igor, Ali Akman
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Emirhan, Anıl, Burak Kapacak (Bursaspor), Yasin (Altınordu)