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TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Bursaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 15. haftasında Altınordu, sahasında Bursaspor'la golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ufuk'un şutunu kaleci Çağlar çift yumrukla uzaklaştırdı.


11. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası dışından vuruşunda top direkten döndü. Dönen topla buluşan Kerim'in şutunu ise kaleci Çağlar kurtardı.


32. dakikada ceza sahasına giren Atakan'ın şutunda kaleci Çağlar topu iki hamlede kontrol etti.


90. dakikada Ufuk'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Oğuz Kaan Çalışır


Altınordu: Erhan, Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Okan Derici (Berkay dk. 82 ?), Oğulcan, Burak (Muzaffer dk. 70), Hüseyin, Muhammed, Kemal (Yasin dk. 71)


Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Ali Mert, Yusuf, Egehan, Fatih


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Aykut, Burak Kapacak, Emirhan, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak (Recep dk. 69) Onur, Kubilay (Seleznyov dk.66)


Yedekler: Onurcan, Latovlevici, İsmail, Rüştü, Atanasov, Selçuk Şahin, Igor, Ali Akman


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Emirhan, Anıl, Burak Kapacak (Bursaspor), Yasin (Altınordu)

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