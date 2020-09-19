TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Bursaspor: 2

TFF 1.
Lig'in 2. hafta maçında Bursaspor'u konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Muzaffer Kocaer'in kafayla kale sahasına gönderdiği topa Sinan Osmanoğlu uçarak kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Ahmet İlhan Özek savunmanın arasına yerden oynadı, Furkan Çil hamle yapıp sağ çaprazdan vurdu. Top üstten dışarı gitti.
12. dakikada Burak Kapacak ceza sahası sol çaprazından direk dibine doğru vurdu, kaleci Erhan Erentürk yatarak meşin yuvarlağı bloke etti.
38. dakikada Ufuk Budak sol çaprazdan kale sahasına ortaladı. Metehan Mimaraoğlu yükselip kafayı vurdu. Kaleci topu kornere atmayı başardı.
43. dakikada Ufuk Budak'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruştan gelen topu kaleci Ataberk Dadakdeniz köşeden çıkardı.
55. dakikada Metehan Mimaroğlu sol çaprazdan ceza sahasına girip direk dibine vurdu, kaleci son anda uzanıp topu kornere çeldi.
57. dakikada soldan ceza sahasına gönderilen serbest vuruştan gelen topa Ali Akman kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.
59. dakikada Burak Kapacak'ın topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Emirhan Aydoğan vurdu. Yan direkten dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Emirhan bu kez fileleri havalandırdı. 0-1
60. dakika yayın üzerinde topla buluşan Burak Kapacak, savunmadan kurtulup vurdu. Kaleci Erhan Erentürk iyi yer tutarak gole izin vermedi.
63. dakikada Ahmet İlhan Özek ceza sahası sağ çaprazından vurdu, kaleci Ataberk Dadakdeniz açıyı iyi kapatıp yine gole izin vermedi.
73. dakikada Ravil Tagir'in savunmada kaptırdığı topu Ali Akman karşı karşıyla pozisyonda filelere gönderdi. 0-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır
Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Kerim Alıcı dk. 62), Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Oğuzhan Akgün dk. 85 ?), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Hüseyin Altuğ Taş dk. 77), Muzaffer Kocaer (Burak İnce dk. 62), Ahmet İlhan Özek (Yiğit Emre Çeltik dk. 85 ?), Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Ozan İsmail Koç (Vefa Temel dk. 46), Recep Aydın (Batuhan Kör dk. 85 ?), Özer Hurmacı (Çağatay Yılmaz dk. 71), Burak Kapacak), (Ramazan Keskin dk. 71), Ali Akman (Onur Atasayar dk. 90 ?)
Goller: Emirhan Aydoğan (dk. 59), Ali Akman (dk. 73) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Vefa Temel, Ramazan Keskin (Bursaspor)