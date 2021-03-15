TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Samsunspor: 0

TFF 1.
Lig'in 26. haftasında Altınordu, konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da, Ahmet İlhan Özek ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi denedi, top kalenin solundan yerden auta çıktı.
31. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Samsunspor'da Caner Arıcı sağ kanattan kaleye orta-şut karışımı top gönderdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
42. dakikada Caner Arıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İlyas Kubilay Yavuz, kaleye şutunu gönderdi. Top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
54. dakikada orta alandan atak yapan Samsunspor'da, Djedje'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Coureur topu dokundu ancak kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağın sahibi oldu.
63. dakikada Samsunspor ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Hüsamettin Yener'in pasıyla topla buluşan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak kaleci Nurullah Aslan topu uzanarak oyun alanına döndürdü.
70. dakikada serbest vuruş kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Can Akyüz, sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Kaleci Erhan Erentürk topu yere uzanarak kurtardı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Altan, Ali Tuna
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu (Yusuf Esendemir dk. 49), Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Burak İnce dk. 64), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek (Emre Nefiz dk. 87 ?), Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Ahmet Dereli dk. 63), Enis Destan
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Yiğit Çeltik, Furkan Metin, Yiğithan Güveli
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Kerem Can Akyüz, Djedje (Gökhan Karadeniz dk. 58), Gökhan Alsan, İlyas Kubilay Yavuz (Oğuz Gürbulak dk. 46), Hamroun (Nadir Çiftçi dk. 65), Yasin Öztekin (Burak Çalık dk. 79), Coureur (Yalçın Kılınç dk. 78)
Yedekler: Ahmet Altın, Yunus Çift, Mücahit Albayrak
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Kırmızı Kart: Gökhan Alsan (dk. 24), Nadir Çiftçi (dk. 73) (Samsunspor)
Sarı Kartlar: Yasin Öztekin, Yalçın Kılınç (Samsunspor)