TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Ümraniyespor: 2

TFF 1.
Lig'in 10. hafta maçında Altınordu, sahasında Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
6. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hüsamettin, topu sağına çekerek kaleye vurdu ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
14. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa dokunan Recep Aydın'ın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.
31. dakikada sol kanattan atak yapan Ümraniyespor'da Yusuf Emre'nin pasıyla ceza sahasına giren Camara, topu kale önüne çevirdi. Kale önünde bulunan Onur Ayık topa dokunarak ağlarla buluşturdu. 0-1
45+4. dakikada sol kanattan yüklenen Ümraniyespor'da Del Valle'nin yaptığı ortaya arka direkte gelişine vuran Onur Ayık, topu filelere gönderdi. 0-2
68. dakikada orta alandan gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vrsajevic, kaleyi yokladı ancak kaleci Ali Emre, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
70. dakikada kaleye cepheden gören bir noktadan serbest vuruşu kullanan Altınordu'da Şeref Özcan'ın yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği topu kaleci Burak Öğür uzanarak kornere gönderdi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay
Altınordu: Ali Emre, Rıdvan, Yusuf Arslan (Furkan dk. 78), Volkan, Hüsamettin, Kürşad (Sami dk. 41), Recep (Burak İnce dk. 46), Metehan, Ahmet İlhan, Ahmet Dereli (Yusuf Esendemir dk. 46), Enis (Şeref dk. 56)
Yedekler: Emirhan, Serhat, Feytullah, Anıl
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Serkan (Yunus dk. 88 ?), Oğuz (Denizhan dk. 88 ?) Yusuf Emre (Emre Nefiz dk. 74), Onur (Napoleoni dk. 74), Del Valle, Camara
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Kehinde, Mustafa Karagöz, Mrsic, Faruk
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Onur Ayık (dk. 31 ve 45+4) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Yusuf Emre, Mrsic, Serkan (Ümraniyespor), Rıdvan, Ahmet Dereli, Metehan (Altınordu)