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TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Altınordu, Adanaspor'u ağırladı. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


22. dakikada Okan Derici'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünde auta çıktı.


38. dakikada Okan Derici'nin ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Oğulcan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.


45. dakikada Atakan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Yasin Ozan topa dokunsa da Adanaspor savunması topu kornere çıkardı.


64. dakikada Bagayoko'nun ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Erhan kornere çeldi.


67. dakikada Muhammed'in pasıyla topla buluşan Hüseyin'in ceza sahası dışından şutunu kaleci İrfan güçlükle kornere çeldi.


74. dakikada ceza sahası içinde Kağan'ın müdahalesiyle yerde kalan Hüseyin'in pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.


75. dakikada penaltı atışını kullanan Rüzgar, topu ağlara gönderdi. 1-0


84. dakikada Okan'ın aşırtma pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kerim'in şutu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.


86. dakikada Hüseyin'in ceza sahası yayından vurduğu şut üst direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Muhammet Yumak, Soner Maraş


Altınordu: Erhan, Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Okan Derici (Yusuf dk. 87 ?), Oğulcan, Muhammed, Hüseyin, Anıl (Berkay dk. 78), Yasin (Kemal dk. 73)


Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Ali Mert, Egehan, Burak, Muzaffer, Fatih


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Adanaspor: İrfan, Sinan, İhsan, Renan, Özkan, Bagayoko, Okan Kurt (Evren dk. 83 ?), Eren (Utku dk. 70), Abdulkadir (Kağan dk. 65), Roni Ahmet


Yedekler: Karacic, İsa, Enes, Özgür, Serhat


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Gol: Kemal (dk. 75 pen.) (Altınordu)


Kırmızı Kart: Ahmet (dk. 90) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Okan Derici, Berkay, Hüseyin (Altınordu), Okan Kurt, Bagayoko, Abdulkadir, Kağan, Utku, İhsan (Adanaspor)

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