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TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Adanaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Altınordu, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inip içeriye çevirdiği pasta Enis Destan'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


30. dakikada Ergin Keleş sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada topa kaleci Erhan Erentürk'den önce hamle yapan Ongjen Ozegovic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


34. dakikada Enis Destan'ın ara pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Goran Karacic ayaklarıyla tehlikeyi önledi.


80. dakikada Furkan Çil sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Enis Destan'ın gelişine plase vuruşunu kaleci Karacic çizgide engelledi.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mehmet Kapluhan


Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak, Furkan Çil, Recep Aydın, Burak İnce( Muzaffer Kocaer dk. 61), Şeref Özcan (Ahmet İlhan Özek dk. 61), Metehan Mimaroğlu (Ahmet Dereli dk. 84 ?), Enis Destan


Yedekler: Kahraman Demirtaş, Furkan Metin, Emre Çeltik, Emre Nefiz, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış, Serhat Öztaşdelen


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Adanaspor: Goran Karacic, Furkan Şeker, Isaac Donkor, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı (Evren Korkmaz dk. 70), Ahmethan Köse (Eren Keleş dk. 81 ?), Ergin Keleş (Fıratcan Üzüm dk. 81 ?), Atalay Babacan (Ömer Çiçek dk. 59), Ongjen Ozegovic


Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ömer Çakı, Umut Sözen, Papa, Berkan Fırat


Teknik Direktör: Emrah Bayraktar


Goller: Enis Destan (dk. 20) (Altınordu), Ozegovic (dk. 30) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Ufuk Budak, Furkan Çil, Enis Destan (Altınordu), Evren Korkmaz (Adanaspor)

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