İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Fatih Karagümrük: 2

TFF 1.

Lig'in 2. haftasında Altınordu sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:


2. dakikada savunmanın arkasında sağ çaprazda topla buluşan Erkan Zengin'in karşı karşıya pozisyondaki yerden vuruşunda top direkten döndü.


4. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Anıl Koç'un şutunda top kaleci Aykut Özer'in ayaklarından döndü.


33. dakikada kornerden gelen top Ersel Aslıyüksek'e çarparak ceza sahası dışına açıldı. Alparslan Erdem'in gelişine sert vuruşunda bir kez daha Ersel'e çarpan top yükseklik kazanıp filelere gitti. 0-1


38. dakikada Erkan Zengin ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye vurdu, direği sıyıran top auta gitti.


39. dakikada savunma arkasına gönderilen topa Muhammed Mert hamle yaptı ancak ceza sahası ön çizgisine kadar koşarak çıkan kaleci ayaklarıyla mutlak golü önledi.


40. dakikada sağ kanattan Erkan Zengin'in ortasında penaltı noktası üzerinde Emeghara'nın şutu üstten auta çıktı.


57. dakikada sağ çaprazdan Altınordu ceza sahasına sokulan Ramazan, kaleci Erhan'ın sağından topu ağlara yolladı. 0-2


71. dakikada Kahraman'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


80. dakikada Muhammed'in son çizgiden kale önüne çevirdiği pasta yaşanan karambolde topu önünde bulan Kemal meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Turgut Doman, Emrah Ünal, Hakan Karabalcık


Altınordu: Erhan, Kerim, Sinan, Ravil, Kahraman, Oğulcan, Egehan (Kemal dk. 62), Muhammed, Atakan (Engin dk. 74), Anıl, Ersel (Berkay dk. 46)


Yedekler: Ali Emre, Ali Mert, Yalçın, Caner, Onur


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Karagümrük: Aykut, Ramazan, Barış (Abdülhamit dk. 89 ?), Dobrovoljc, Alpaslan, Sabo, Arif, Barış Özbek, Erkan (Erdem dk. 87 ?), Darri (Turgut dk. 53), Emeghara


Yedekler: Murat, Sosseh, Efe, Rojas, Bülent


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Goller: Kemal (dk. 80) (Altınordu), Alpaslan (dk. 33), Ramazan (dk. 57) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Anıl, Oğulcan (Altınordu), Darri, Barış Özbek, Turgut, Aykut (Fatih Karagümrük)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.