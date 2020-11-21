TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - İstanbulspor: 0

Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada orta sahadan hareketlenen Furkan Çil, Wellington ve Cihat Çelik'in baskısına rağmen sağ çaprazdan ceza sahası ön çizgisine kadar sokulup yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

13. dakikada Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında havada yön değiştiren top kaleye yöneldi, Erhan Erentürk son anda uzanıp meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

35. dakikada Onur Ergün sağ kanattan ceza sahasına ortasında Papa Diouf'tan önce hamle yapan Sinan Osmanoğlu topu çeldi, bu kez Levent Ayçiçek aynı yerden ortaladı, Sinan Osmanoğlu yine ayak koyarak aynı dakikada iki mutlak golü önlemeyi başardı.

36. dakikada Kristal Abazai soldan sıfıra inip yakın mesafeden vurdu, kaleci Erhan Erentürk çok net pozisyonda gole izin vermedi.

45+5. dakikada Kristal Abazaj soldan sıfıra inip içeriye çevirdiği topa Papa Diouf'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

55. dakikada Muzaffer Kocaer'in ara pasında topla buluşan Alper Tursun'un şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Alper Tursun sağdan kale sahası ön çizgisine yerden pasında Enis Destan'dan önce ayak koyan savunma mutlak golü önledi.

62. dakikada Ali Dere ceza sahası sağ çaprazın çok sert vurdu, Erhan Erentürk sol eline çarpıp havalanan topu filelere doğru giderken bu kez havada sağ eliyle tokatlayıp kornere attı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Ali Tuna

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir (Kahraman Demirtaş dk. 76), Ufuk Budak, Furkan Çil, Muzaffer Kocaer (Yiğithan Güveli dk. 90+4 ?), Ahmet İlhan Özek (Burak İnce dk. 90+1 ?), Oğuzhan Akgün (Alper Tursun dk. 46), Enis Destan (Hüsamettin Yener dk. 76)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Birhan Vatansever, Sami Satılmış, Altuğ Taş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (İbrahim Yılmaz dk. 86 ?), Cihat Çelik (Patrick Etoga dk. 72), Wellington, Ali Yaşar, Kamal Issah (Egehan Gök dk. 29), Onur Ergün, Eduart Rroca, Levent Ayçiçek (Ali Dere dk. 62), Kristal Abazaj (Berkay Görmez dk. 86 ?), Papa Diouf

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Tayyip Ebrar Cumur, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Özer

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Furkan Çil (dk. 4) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Furkan Metin, Muzaffer Kocaer, Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Egehan Gök, Onur Ergün, Eduart Rroca (İstanbulspor)