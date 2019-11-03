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TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Altınordu sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


17. dakikada Anıl'ın sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.


58. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinden Muhsin'in şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.


59. dakikada Yasin'in pasında topla buluşan Anıl'ın ceza sahası vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


67. dakikada Duhan'ın sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Papa Diouf topu ağlara gönderdi. 1-1


87. dakikada Burak'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Anıl, topu kalecinin üstünden aşırtsa da top defansın müdahalesiyle kornere çıktı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Elmas, Murat Şener


Altınordu: Erhan, Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Oğulcan, Okan, Muhammed (Berkay dk. 71), Hüseyin (Ersel dk. 56), Anıl, Yasin (Burak dk. 82 ?)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Onur Taha Takır, Kahraman Demirtaş, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Egehan Gök, Fatih Aktay


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


İstanbulspor: Alperen, Ali, Patrick, Oğuzhan, Wellington, Duhan, Eslem, Cajic (Ali Dere dk. 67), Muhsin, İbrahim (Muhammed dk. 43), Papa Diouf (Allahyar dk. 90+3 ?)


Yedekler: Umut Kaya, Muhammet Şahin, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Mensah, Kağa Miray, Oğuzhan Akgün


Teknik Direktör: Fırat Gül


Goller: Anıl Koç (dk. 60) (Altınordu), Papa (dk. 67) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Cajic, Oğuzhan (İstanbulspor), Sinan, Oğulcan, Okan (Altınordu)

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