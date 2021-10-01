TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Menemenspor: 0

TFF 1.
Lig'in 8. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
9. dakikada Altınordu'da Hüsamettin'in kafayla aşırttığı topla buluşan Enis, ceza alanına girdi ve plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
18. dakikada gelişen Menemenspor atağında Ba'nın soldan yaptığı ortaya Pote kafayı vuramadı.
23. dakikada Altınordulu Recep'in sağdan ortasında savunmadan seken top Ahmet İlhan'ın önünde kaldı, sert şutunda top az farkla auta gitti.
40. dakikada Menemenspor'da Mete'nin sağdan kornerinde Mazlum'un kafa vuruşunu kaleci Ali Emre güçlükle çıkardı.
46. dakikada Enis sağdan ceza sahasına girdi, şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.
62. dakikada Altınordu'da Ahmet İlhan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Yalçın'ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.
82. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Pote'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Toni'nin şutunu kaleci Ali Emre kurtardı. Boşta kalan topa vuran Sabbah'ın şutu savunmadan döndü.
85. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Sinan Akgöl'ün ortasına ceza sahası içerisinde ters vuruş yapan Yusuf Arslan, topu kornere gönderdi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Burak Cansız, Anıl Usta
Altınordu: Ali Emre, Rıdvan (Yusuf Esendemir dk. 84 ?), Yusuf Arslan, Volkan, Ali, Kürşad, Metehan (Muzaffer dk. 90+2 ?), Recep, Ahmet İlhan (Anıl dk. 90+2 ?), Hüsamettin, Enis (Feytullah dk. 55) (Ahmet Dereli dk. 84 ?)
Yedekler: Emirhan, Burak, Furkan, Kenan, Rahmi
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Menemenspor: Batuhan, Sinan (Muhammed dk. 88 ?), Mazlum, Kerem (Emir dk. 88 ?), Mete, Cem, Ba, Emre Özer (Enes dk. 79), Ahmet Sagat (Sabbah dk. 67), Rasheed (Toni dk. 79), Pote
Yedekler: Murat, İlyas, Emre Adıgüzel, Alhassan, Ömer
Teknik Sorumlu: Cenk Laleci
Gol: Enis (dk. 9) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Rıdvan, Yusuf Arslan (Altınordu)