TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Tuzlaspor: 3

TFF 1.
Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altınordu, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Ferhat Öztorun'un ceza yayının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa dokunan Jurgen Bardhi, fileleri havalandırdı. 0-1
21. dakikada Erhan Kartal'ın ortasında meşin yuvarlağa kafayla vuran İsmail Konuk, topu ağlarla buluşturdu. 0-2
31. dakikada Feyttullah Gürlük'ün sağdan pasında kale önünde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 1-2
45+1. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Tayfun Aydoğan, ağları sarstı. 1-3
54. dakikada Erhan Kartal'ın pasında topla buluşan Marcus Pedersen'in şutu kalecide kaldı.
56. dakikada Enis Destan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
83. dakikada Kenan Fakılı'nın ortasında topla buluşan Hüsamettin Yener, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Harun Terin
Altınordu: Ali Emre Yanar, Yusuf Arslan, Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya (Furkan Metin dk. 46), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Recep Aydın, Burak İnce (Hüsamettin Yener dk. 59), Feyttullah Gürlük (Kenan Fakılı dk. 75), Sami Satılmış (Şeref Özcan dk. 82 ?), Enis Destan (Ahmet Dereli dk. 59)
Yedekler: Emirhan Emir, Özgür Deryol, Metehan Yılmaz, Muzaffer Kocaer, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Tuzlaspor: Philipp Angeler, İsmail Konuk, Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Veaceslav Posmac, Rajko Rotman, Jurgen Bardhi (Lamine Diack dk. 67), Tayfun Aydoğan (Aykut Çeviker dk. 87 ?), Safa Kınalı (Samet Asatekin dk. 82 ?), Ahmet Yazar (Metincan Cici dk. 67), Marcus Pedersen
Yedekler: Zvonimir Mikulic, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Goller: Jurgen Bardhi (dk. 8), İsmail Konuk (dk. 21), Tayfun Aydoğan (dk. 45+1) (Tuzlaspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 31) (Altınordu)
Sarı kartlar: Recep Aydın (Altınordu), Ferhat Öztorun, Lamine Diack (Tuzlaspor)