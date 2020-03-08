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TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2

TFF 1.

Lig'in 26. haftasında Altınordu, sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


19. dakikada atağa hızlı çıkan Ümraniyespor'da Nourin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü.


22. dakikada Bentley'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pasın içerisinde yükselen Muhammed Gönülaçar, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1


25. dakikada sol kanattan yüklenen Ümraniyespor'da Bentley'in pasıyla topla buluşan Gomis, kaleyi düşündü ancak top çerçeveyi bulmadı.


51. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Altınordu'da Okan Derici'nin yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuruşu yapan Metehan Mimaroğlu, topu az farkla kalenin üstünden auta yolladı.


58. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Timur Temeltaş'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nouri, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 0-2


82. dakikada orta alandan atağa çıkan Ümraniyespor'da ceza sahasına giren Mujan'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk, topu kornere çeldi.


90+2. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da Sinan Osmanoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak İnce, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Furkan Çil, Okan Derici, Muhammed Mert (Ali Yaşar dk. 62), Atakan Üner (Burak İnce dk. 46), Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Yasin Ozan dk. 46)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Onur Taha Takı, Batuhan Kırdaroğlu, Muzaffer Kocaer, Kemal Rüzgar


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Erdem Seçgin dk. 89 ?), Muhammed Gönülaçar, Bentley, Gomis (Mujan dk. 56), Nouri, Gimbert (Mücahit Can Akçay dk. 71)


Yedekler: Süleyman Özer, Emre Kurt, Yunus Emre Gedik, Bahadır Taşdelen, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Muhammed Gönülaçar (dk. 22), Nouri (dk. 57) (Ümraniyespor), Burak İnce (dk. 90+2) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Muhammed Mert, Sinan Osmanoğlu, Metehan Mimaroğlu, Okan Derici (Altınordu), Timur Temeltaş, Gökhan Süzen, Glumac, Nouri (Ümraniyespor)

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