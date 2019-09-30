TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Adana Demirspor: 2

Lig'de haftanın kapanış maçında Altınordu sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. İzmir ekibi 2-0 geriye düştüğü maçtan beraberlik çıkarmayı başardı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

29. dakikada Kerim'in Volkan'ı düşürmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sinan topu ağlara yolladı.

37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Ersel'in şutunda kaleciyi geçip kaleye yönelen topu Hakan çizgiden çıkardı.

47. dakikada Volkan Şen, kale önündeki Samed'e aktardı. Samed'in vuruşunda kaleye giden topa Ravil müdahale etti ancak hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmetti ve golü verdi.

49. dakikada Muhammed'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Atakan, dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

57. dakikada kazanılan serbest vuruşta Volkan Şen kaleyi yokladı, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

66. dakikada Altınordu savunmasında yaşanan anlaşmazlığın ardından topu önünde bulan Samed, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi.

78. dakikada Atakan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin Ozan'ın düzgün vuruşunda skora denge geldi.

74. dakikada Atakan'ın sağdan ceza sahasına kestiği ortada iyi yükselen Oğulcan'ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır

Altınordu: Erhan, Kerim, Ravil, Sinan, Ufuk, Berkay, Muhammed (Burak dk. 86 ?), Okan (Oğulcan dk. 59), Ersel, Atakan, Fatih (Yasin Ozan dk. 63)

Yedekler: Ali Emre, Egehan, Ali Mert, Yalçın, Enes, Taha

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Kurtuluş, Hakan, Semih, Adil, Mehmet, Tevfik, Sinan, Levent (Erdal dk. 61), Berk, Volkan (Vedat dk. 76), Samed Ali (Stokes dk. 85 ?)

Yedekler: Emrullah, Tayyip, Aias, Carayol, Orhan

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Goller: Atakan (dk. 49), Yasin Ozan (dk. 78) (Altınordu), Sinan (dk. 29 pen.), Samed Ali (dk. 47) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ufuk, Fatih, Atakan (Altınordu), Tevfik, Semih, Adil (Adana Demirspor)