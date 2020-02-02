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TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Akhisarspor: 0

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında Altınordu sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


5. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Furkan Çil'in ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Gökhan gole izin vermedi.


6. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Yaşar'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Metehan Mimaroğlu topu ağlara gönderdi. 1-0


19. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Erhan topu kurtardı.


31. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası yayı üzerinden vurduğu şutta top kaleci Gökhan'da kaldı.


43. dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içine yapılan ortaya dokunan Erhan Çelenk'in vuruşundan kaleci Erhan topu güçlükle kontrol etti.


49. dakikada Atakan Üner'in ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.


57. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Yaşar'ın pasıyla topla buluşan Kemal'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0


80. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Atakan Üner'in pasıyla topla buluşan Burak İnce'nin vurduğu şutta top kalenin üstünden auta çıktı.


84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Atakan Üner'in şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.


89. dakikada defans arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Burak İnce'nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Erkan Özdamar, Utku Tunavelioğlu, Hakan Karabalcık


Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha, Yusuf Arslan, Ravil Tagir, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Furkan Çil, Okan Derici (Burak İnce dk. 80 ?), Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Hüsamettin Yener dk. 66), Kemal Rüzgar (Yasin Ozan dk. 72)


Yedekler: Ali Yanar, Batuhan Kırdaroğlu, Muzaffer Kocaer


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Musa Nizam, Rotman, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Bjarnason, Burhan Eşer, Erhan Çelenk (Tolga Ünlü dk. 65), Ergin Keleş (Muhammet Reis dk. 65), Cikalleshi (Hadzic dk. 74)


Yedekler: Lukac, Halil Yeral, Çekdar Orhan, Onur Ayık, Uğur Arslan, Ali Kaan Güneren


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 6), Kemal Rüzgar (dk. 57) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Aykut Çeviker, Rotman (Akhisarspor)

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