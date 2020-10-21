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TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Altay: 1

TFF 1.

Lig'in 6. haftasında Altınordu, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


7. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Paixao, yaklaşık 20 metreden attığı şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


9. dakikada Ufuk Budak'ın sol ön direğe ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Ahmet Dereli tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-1


28. dakikada sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselip kafa vuruşu yapan Jasmin Scuk'un pozisyonunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.


44. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sol kanattan kale önüne kestiği topla buluşan Ahmet Dereli, gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1


72. dakikada Regattin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scuk, kaleye şut attı ancak meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.


81. dakikada Furkan Çil yayın üzerinde bomboş pozisyonda vurdu, kaleci topu sektirerek kontrol edebildi.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Hakan Ceylan, Yusuf Bozdoğan, Sezgin Çınar


Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Muhammed Mert (Muzaffer Kocaer dk. 56), Hüsamettin Yener (Metehan Mimaroğlu dk. 64), Ahmet İlhan Özek (Oğuzhan Akgün dk. 90+2 ?), Ahmet Dereli (Enis Destan dk. 64)


Yedekler: Mertcan Dağlı, Hüseyin Altuğ Taş, Burak İnce, Yiğit Emre Çeltik, Birhan Vatansever, Yusuf Can Esendemir


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Altay: Burak Öğüt, Tolga Ünlü, Cocalic (Çağlar Birinci dk. 90+1 ?), İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Scuk, Yekta Kurtuluş (Eren Erdoğan dk. 65), Regattin (Kazımcan Karataş dk. 90+1 ?), Erhan Çelenk, Amorim (Granduillet dk. 46), Paixao


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Abdullah Aydın, Kuban Altunbudak


Teknik Sorumlu: Korhan Aktürk


Goller: Paixao (dk. 7) (Altay), Ahmet Dereli (dk. 9 ve dk. 44) (Altınordu)


Sarı kartlar: Alper Tursun, Ufuk Budak (Altınordu)

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