TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Boluspor: 1

TFF 1.
Lig'in 20. haftasında Altınordu, Boluspor'u konuk etti. Mücadeleyi Altınordu 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada soldan Ufuk Budak'ın kullandığı kornerden gelen topa Enis Destan yükselip kafayı vurdu, kaleciden dönen meşin yuvarlağı genç oyuncu bu kez ayaklarıyla tamamladı. 1-0
18. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak İnce, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
45+1. dakikada ceza yayının önünden serbest vuruş kullanan Boluspor'da topun başına geçen Mustafa Çeçenoğlu, attığı şutta meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-1
57. dakikada Gökhan Sazdağı ceza sahası sol çaprazından direk dibine vurdu, kaleci Erhan Erentürk son anda uzanıp topu çeldi.
75. dakikada Mustafa Çeçenoğlu soldan ceza sahasına gönderdi, Gökhan Sazdağı'nın kafasından seken top arka direğe gitti. Emin Bayram çok uygun durumda gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
90+4. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Altınordu'da topun başına geçen Hüsamettin Yener'in şutunda kaleci Selmani topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek, Oğuz Terzi
Altınordu: Erhan Erentürk, Emre Nefiz (Rahmi Kaya dk. 65), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Ufuk Budak, Burak İnce (Yiğit Çeltik dk. 57), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün (Kahraman Demirtaş dk. 78), Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu (Şeref Özcan dk. 57), Enis Destan (Hüsamettin Yener dk. 78)
Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Boluspor: Selmani, Muhsin Yıldırım (Emin Bayram dk. 71), Burak Bekaroğlu, Fethi Özer, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar, Alican Özfesli (Hajdarevic dk. 46), Gyasi (Hamza Gür dk. 79), Mustafa Çeçenoğlu, Gökhan Sazdağı (Abdullayev 90+1 ?), Papa Diouf (Kassongo dk. 71)
Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Ensar Bilir, Atamer Bilgin
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Enis Destan (dk. 8), Burak İnce (dk. 18) (Altınordu), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 45+1) (Boluspor)
Kırmızı kart: Hajdarevic (dk. 86) (Boluspor)
Sarı kartlar: Recep Aydın, Oğulcan Ülgün, Hüsamettin Yener (Altınordu), Burak Bekaroğlu, Kassongo, Emin Bayram, Fethi Özer (Boluspor)