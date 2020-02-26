TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

TFF 1.
Lig'in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
16. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazı kazanılan serbest atışta topun başına geçen Muhammed Mert'in direkt kaleye şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol edebildi.
32. dakikada rakibinden topu kapan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
44. dakikada Burak İnce'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Atakan Üner'in gelişine vuruşunda kaleci Sehic parmakların ucuyla topu kornere çeldi.
61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mickael Pote ceza yayına doğru pasında Jugurtha Hamroun gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
75. dakikada orta sahadan savunma arkasına gönderilen topla buluşan Kerim Alıcı'nın pasında Metehan Mimaroğlu kale önünde topu filelerle buluşturdu. 1-1
86. dakikada Sinan Osmanloğu'nun savunmadan arkasına attığı topla buluşan Kerim Alıcı'nın sağ taraftan ortasında Okan Derici'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Muhammed Mert (Yasin Ozan dk. 72), Hüseyin Üner, Metehan Mimaroğlu, Burak İnce (Okan Derici dk. 58), Furkan Çil, Hüsamettin Yener (Kemal Rüzgar dk. 46)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Ali Yaşar, Yusuf Arslan, Onur Taha Takır, Berkay Samancı, Batuhan Kırdaroğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Gabriel Obertan (Jasmin Scuk dk. 85 ?), Batuhan Artarslan (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 46), İbrahim Akdağ, Jugurtha Hamroun (Ömer Şişmanoğlu dk. 81 ?), Ibrahim Sissoko, Osman Çelik, Murat Uçar, Mickael Pote
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Jugurtha Hamroun (dk. 62) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Metehan Mimaroğlu (dk. 75), Okan Derici (dk. 86) (Altınordu)
Sarı kartlar: Batuhan Artarslan, Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kerim Alıcı, Furkan Çil (Altınordu)