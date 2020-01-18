TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Hatayspor: 2

TFF 1.
Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk eden Altınordu, rakibi ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada kale sahasında oluşan karambolde Metehan Mimaroğlu'dan çıkan topu ceza yayında kontrol eden Atakan Üner, meşin yuvarlağı ağlar gönderdi. 1-0
14. dakikada Selim Ilgaz ceza yayı sol köşesinden uzak kale direği dibine gönderdi, kaleci Erhan Erentürk uzanıp topu parmaklarının ucuyla çeldi.
33. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mirkan Aydın, Sinan ve Ravil'in arasından açıyı bulup, uzak kale direği dibinden topu ağlara gönderdi. 1-1
38. dakikada Metehan Mimaroğlu sağdan sıfıra oynadı, Kerim Alıcı gelişine ön direğe gönderdi, Muhammed Mert şık bir dokunuşla ağları sarstı. 2-1
51. dakikada Oğulcan Ülgün ceza yayı üzerinden sert vurdu, top üst direği sıyırıp auta çıktı.
65. dakikada Strahl Popov'un sağd kanattan orasında ceza sahası içinde Selim Ilgaz, eşitliği sağlayan golü kaydetti. 22-
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Yıldırım, Cemil Tunç
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Ali Yaşar dk. 65), Burak İnce (Furkan Çil dk. 70), Yasin Ozan (Kemal Rüzgar dk. 88 ?)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Onur Taha Takır, Berkay Samancı, Muzaffer Kocaer
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Kubilay Sönmez (Alican Özfesli dk. 60), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Helder Barbosa dk. 90+2 ?), Caner Hüseyin Bağ (Idir Ouali dk. 74), Rayane Aabid, Mirkan Aydın
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Goller: Atakan Üner (dk. 7), Muhammed Mert (dk. 37) (Altınordu), Mirkan Aydın (dk. 33), Selim Ilgaz (dk. 65) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Rayane Aabid, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın (Hatayspor), Kemal Rüzgar (Altınordu)