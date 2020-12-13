TFF 1. Lig: Altınordu: 3 - Akhisarspor: 2

TFF 1.
Lig'in 14. hafta maçında Akhisarspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Metehan Mimaroğlu sağdan ortaladı, savunma kafayla uzaklaştırdı, kısa düzen topa Ahmet Dereli penaltı noktası üzerinden vurdu, Doğukan Nelik çizgiden çıkardı.
6. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muzaffer Kocaer, rakibinden çok şık bir çalımla sıyrıldı, içeriye girip sağ çaprazdan kaleye gönderdi: 1-0
13. dakikada Avdija Vrsajeciç'in sol taç çizgisine yakın yerden arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta yerden seken top az farkla auta çıktı.
15. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında savunmadan seken topa sağ çaprazdan Furkan Metin'in şutu ağlara gitti: 2-0
20. dakikada hızlı çıkan Avdic Vrsajevic sağdan ortaladı, Irfan Hadzic karşı karşıya pozisyondu vurdu, kaleci Erhan Erentürk çeldi, dönen topa Hadzic elle müdahale edince hakem pozisyonu kesti.
24. dakikada Çekdar Orhan sağ çaprazdan ceza sahasına girip ortaya çevirmek istedi, Muzaffer Kocaer'in ayağından seken meşin yuvarlak yön değiştirip filelere gitti: 2-1
34. dakikada İrfan Hadzic top buluştu, savunmadan sıyrılıp sol çaprazdan vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanıp topu üstten kornere attı.
41. dakikada Avdija Vrsajevic ceza sahası sol çaprazından çok sert vurdu, top uzak direği sıyırıp auta gitti.
46. dakikada Ahmet Dereli'nin pasında topla buluşan Ahmet İlhan Özek ceza sahasında Kadir Keleş'in müdahalesi ile kendini yerde bulunca hakem penaltı noktasını gösterdi.
47. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet İlhan Özek topu ağlarla buluşturdu: 3-1
51. dakikada Çekdar Orhan ceza sahası yayı sağından kaleyi görür görmez sert vurdu, Erhan Erentürk uçarak meşin yuvarlağı kornere attı.
80. dakikada İrfan Hadzic solan çizgiye inip vurdu, kaleci Erhan Erentürk direk dibinde topa el koyarak tehlikeyi kornerle sonuçlandırdı.
90+4. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan İrfan Hadzic'in sert vuruşu ağlara gitti. 3-2.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak (Kahraman Demirtaş dk. 46), Yusuf Arslan, Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Sinan Osmanoğlu, Muzaffer Kocaer (Muhammed Mert dk. 75), Metehan Mimaroğlu (Burak İnce dk. 85 ?), Oğulcan Ülgün (Furkan Çil dk. 67), Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Enis Destan dk. 75)
Yedekler: Mertcan Dağlı, Alper Tursun, Yiğithan Güveli, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Akhisarspor: Milan Lukac, Avdija Vrsajevic, Alperen Babacan, Gökmen Aydoğdu, Kadir Keleş, Doğukan Nelik, Ali Kaan Güneren, Elmar Bjarnason (Bora Yılmaz dk. 70), Irfan Hadzic, Çekdar Orhan (Onurcan Güler dk. 71), Bertuğ Bayar (Mert Efe Çölbeyi dk. 81 ?)
Yedekler: Halil Yeral, Berat Pınar, Serkan Özbakan, Halil İbrahim Karavuş, Göksu Mutlu
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Goller: Muzaffer Kocaer (dk. 6), Furkan Metin (dk. 15), Ahmet İlhan Özek (dk. 47) (pen.) (Altınordu), Muzaffer Kocaer (dk. 25) (kendi kalesine), Irfan Hadzic (dk. 90+4) (Aksiharspor)
Sarı kartl: Avdija Vrsajevic, Çekdar Orhan, Irfan Hadzic (Akhisarspor)