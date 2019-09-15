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TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Akhisarspor: 1

TFF 1.

Lig'in 4. haftasında Akhisarspor deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Tolga ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.


11. dakikada Mustafa'dan aldığı topla sağdan ceza sahasına sokulan Sangare'nin şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.


27. dakikada Menemenspor ceza sahası karıştı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Cocalic kale önünden dışarı vurdu.


53. dakikada Aykut'un ortasına iyi yükselen Burhan'ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Taha'nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


58. dakikada Mustafa'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sangare'nin vuruşunda Gökhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.


85. dakikada Muhammed ceza sahası içinde Taha'yı indirince hakem konuk takım lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi golü yaptı. 0-1



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhemmet Yumak


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Mehmet Boztepe, Trtovic, Diakete, Alberk Koç, Taşkın, Muhammed, Galip (Tayfun dk. 61), Mustafa Çeçenoğlu, Sangare (Sikiru dk. 80), Hüseyin (Ali dk. 65)


Yedekler: Erhan, Murat, Murat Eldemir, Halil İbrahim, Furkan


Teknik Direktör: Ramazan Kurşunlu


Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocolic, Alperen, Musa, Aykut (Ali dk. 61), Taha, Muhammed Reis (Rotman dk. 79), Burhan, Erhan (Vrsajevic dk. 76), Cikalleshi


Yedekler: Lukac, Halil, Ergin, Bertuğ, Uğur, Onur


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Cikalleshi (dk. 85 pen.) (Akhisarspor)


Kırmızı kart: Tolga (dk. 72) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Sangare, Galip, Trtovac (Ekol Göz Menemenspor), Burhan (Akhisarspor)

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