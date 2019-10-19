TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

TFF 1.
Lig'in 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Ekol Göz Menemenspor, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
8. dakikada soldan Alberk Koç'un ortaladığı topa Ali Özgün'den önce Erzurumspor kalecisi Sehic son anda müdahale etti.
24. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.
55. dakikada Tayfun Aydoğan rakip ceza sahasına girdi ancak kaleye gönderdiği şutunu defans engelledi.
84. dakikada Menemenspor ceza sahasında oluşan karambolde Batuhan Artarslan topu önünde buldu ancak, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp
Ekol Göz Menemenspor: Gentian Selmani, Alberk Koç, Canberk Aydın (Jasmin Trtovac dk. 20), Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Hüseyin Çolak dk. 84 ?), Murat Erdemir (Muhammed Ali Doğan dk. 74), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ali Özgün
Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Ibrahim Sangare, Galip Güzel, Sikiru Olatunbosun
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Batuhan Artarslan, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Gilles Sunu dk. 85 ?), Jugurtha Hamroun (Hasan Ayaroğlu dk. 63), Jasmin Scuk, Osman Çelik (Oltan Karakullukçu dk. 72), Mickael Pote
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Merthan Açıl, Gabriel Obertan, Sefa Akgün, Emre Gültekin
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Sarı kartlar: Aykut Demir, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)