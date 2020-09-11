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TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Altınordu: 2

TFF 1.

Lig'de sezonun açılış maçında Altınordu, deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Tayfun Aydoğan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruştan gelen topa kimse dokunamadı, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk uzanıp kornere çeldi.


12. dakikada Metehan Mimaroğlu ceza sahası ön çizgisinden içeriye girip vurdu, kaleci Gentian Selmani gole izin vermedi.


36. dakikada Muzaffer Kocaer'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmet İlhan Özek düzeltip sol ayağıyla uzak köşeye vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.


56. dakikada Metehan Mimaroğlu, savunmanın arkasında topla buluştu, kaleciyi de geçip sağ çaprazdan vurdu, Furkan Bayır yetişip çizgiden çıkardı.


78. dakikada Burak İnce'nin savunma ile kale arasına serbest vuruştan gönderdiği topa Yusuf Yalçın Arslan kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta çıktı.


85. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Ahmet İlhan Özek'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu genç Burak İnce kullandı, top önce direğe çarptı, ardından filelerle buluştu. 0-1


87. dakikada Ahmet İlhan Özek sağdan hızlı çıkıp arka direğe çevirdi, Metehan Mimaroğlu rahat pozisyonda plaseyi yaptı. 0-2



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay


Menemenspor: Gentian Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, David Domgjonas, Okanlawon Olatunbosun, Murat Erdemir, Ibrahim Adamu (Bekir Can Sönmez dk. 79), Mehmet Aytemiz (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 79), Tayfun Aydoğan, Anane Tidjani, Murat Elkatmışx (Yusuf Talum dk. 72)


Yedekler: Abdülkadir Taşdemir, Muhammet Özer, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Murat Yılmaz


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Muzaffer Kocaer (Burak İnce dk. 72), Ahmet İlhan Özekx (Yiğit Emre Çeltik dk. 90+2 ?), Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener


Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Burak İnce (dk. 85), Metehan Mimaroğlu (dk. 87) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün (Altınordu), Anane Tidjani, Ibrahim Adamu, David Domgjonas (Menemenspor)

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