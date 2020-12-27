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TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Menemenspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Ananane'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


32. dakikada Manaj'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekinci'nin sağ direk dibine doğru şutunu kaleci Selmani kornere çeldi.


59. dakikada gelişen Cem Ekinci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut az farkla sol kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.


73. dakikada Barış Yılmaz sağ kanattan çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Dodoo'nun kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak üstünden dışarı gitti.



Stat: Menemen Şehir


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut


Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgojni, Ömer Şahbaz (Burak Albayrak dk. 84 ?), Adamu, Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan, Şeref Özcan (Yusuf Talum dk. 90+2 ?), Anaane (Rasheed dk. 46), Kamara (Mehmet Aytemiz dk. 85 ?)


Yedekler: Eren Bilen, Emre Adıgüzel, Murat Elkatmış, Can Sönmez, Cem Çelik, Berkan Çakır


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Ultu, İrfan Akgün (Ilir dk. 61), Burak Aydın, Cem Ekinci (Dodoo dk. 61), Barış Yılmaz (Kone dk. 88 ?), Manaj (Tahir Babaoğlu dk. 75)


Yedekler: Birkan Tetik, Süleyman Olgun, Fatih Solmaz


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Sarı Kartlar: Furkan Bayır, Kamara (Menemenspor), İrfan Akgün, Barış Yılmaz, Dodoo, Burak Albayrak (Ankara Keçiörengücü)

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