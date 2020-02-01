TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1.
Lig'in 20. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Menemenspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun vurduğu top, üstten auta çıktı.
22. dakikada Ali Özgün'ün uzaktan vurduğu şut auta gitti.
50. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Ali Özgün'ün sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.
69. dakikada Murat Erdemir'in pasında kale önünde topla buluşan Samed Ali Kaya, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
76. dakikada Barış Başdaş'ın pasında topla buluşan Erik Sabo topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil Tunç
Menemenspor: Selmani, Trtovac, Ali Keten, Ercan Coşkun, Rıdvan Koçak, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Samed Ali Kaya dk. 66), Murat Erdemir (Özkan Yıldırım dk. 79), Tayfun Aydoğan, Ali Özgün (Hüseyin Çolak dk. 76)
Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Yusuf Talum, Murat Elkatmış, Sikiru Olatunbosun
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek, Lawal, Darri (Emeghara dk. 64), Zeki Yıldırım, Erik Sabo, Jorquera (Fatih Kuruçuk dk. 90+1 ?), Ahmet Aras (Koray Altınay dk. 86 ?)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Egemen Pehlivan
Teknik Direktör: Atılay Canel
Gol: Erik Sabo (dk. 76) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Koray Altınay (dk. 89) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Barış Başdaş, Lawal, Dobrovoljc (Fatih Karagümrük), Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Menemenspor)