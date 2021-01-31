TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Giresunspor: 4

TFF 1.
Lig'in 19. haftasında Menemenspor, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Giresunspor'da Erol Can'ın ceza yayı önünden çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.
28. dakikada Hüsamettin Tut'un soldan içeriye çevirdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
44. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, meşin yuvarlağa son dokunan Sergen Piçinciol farkı 2'ye çıkardı. 0-2
49. dakikada Serginho'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Balde, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 0-3.
66. dakikada sol kanattan yüklenen Giresunspor'da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 0-4
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Furkan Ürün
Menemenspor: Fatih Demirlek, Yusuf Talum, Rıdvan Koçak, Domgjoni, Emre Batuhan, Alhassan (Okan Yılmaz dk. 74), Tayfun Aydoğan (Can Sönmez dk. 62), Mohomed(Zenke dk. 46), Anaane (Alaattin Ok dk. 46), Şeref Özcan(Mehmet Aytemiz dk. 61), Rasheed
Yedekler: Furkan Bayır, Okan Şentürk, Batuhan Şen, Cem Çelik, Berkan Çakır
Teknik Direktör: Ümit Karan
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş (Kerem Kalafat dk. 81 ?), Erol Can, Eren Tozlu (Uzodimma dk. 46), Serginho (Milinkovic dk. 81 ?), Saner Hüseyin Bağ (Traore dk. 63), Balde (Muhammed Ertürk dk. 81 ?)
Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, İshak Doğan, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Eren Tozlu (dk. 28), Sergen Piçinciol (dk. 44), Balde (dk. 49), Serginho (dk. 66) (Giresunspor)
Kırmızı Kart: Zenke (dk. 74) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Domgjoni, Anaane, Yusuf Talum, Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Hayrullah Bilazer (Giresunspor)