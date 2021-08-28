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TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Ümraniyespor: 4

TFF 1.

Lig'in 3. haftasında Menemenspor, sahasında Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


2. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Valle'nin ortasında Camara rakiplerini saf dışı bırakarak şutunu çekti, top kaleci Batuhan'dan döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Bammou'nun şutunda ise top kale savunmadan sekti.


3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Kartal Yılmaz'ın ortasında Ercan Coşkun topu Alim Öztürk'e çevirdi. Alim'in kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1


12. dakikada Kartal Yılmaz ile korner kullanan Ümraniyespor'da Bammou'nun kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu Alim Öztürk tamamladı. 0-2


16. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak'ın yaptığı ortaya ortaladı, arka direkte kafa vuruşu yapan Serkan Göksu, topu filelerle buluşturdu. 0-3


69. dakikada Kartal'ın ortasında topa iyi yükselen Camara kafayla Ümraniyespor'un dördüncü golünü kaydetti. 0-4


78. dakikada gelişen Menemenspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Rasheed'in vuruşunda Yiğithan Güveli topu çizgiden çıkardı.


90. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık'ın ortasında ceza sahası içinde topa kafa vuruşu yapan Kehinde'nin pozisyonunda top sağ kale direğinden oyun alanına döndü.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mert Bulut, Ferhat Çalar


Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaz, Mete Çelik (Emre Adıgüzel dk. 85 ?), Alhassan (Cem Çelik dk. 90 ?), Ba, Emre Özer (Abdullah Aydın dk. 72), Gomes (Batuhan Kırdaroğlu dk. 46), Rasheed, Ahmer Sagat


Yedekler: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Sabbah, Ahmet Aslan, Berkan Çakır, Kerem Paykoç


Teknik Sorumlu: Cenk Laleci


Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Mrsic dk. 71), Alim Öztürk (Yiğithan Güveli dk. 72), Glumac, Ercan Coşkun, Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Oğuz Gürbulak (Emre Nefiz dk. 72), Camara (Onur Ayık dk. 84 ?), Del Valle, Bammou (Kehinde dk. 33)


Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yunus Mertoğlu, Mustafa Karagöz, Muammer Taşkan


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Alim Öztürk (dk. 3 ve 12), Serkan Göksu (dk. 16), Camara (dk. 69) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Alim Öztürk, Vrsajevic (Ümraniyespor)

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