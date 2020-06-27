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TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Boluspor: 1

TFF 1.

Lig'in 30. haftasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


31. dakikada Mehmet Boztepe'nin soldan ortasında Samed Ali'yi aşan topla Tayfun arka direkte buluştu. Voleyle şansını deneyen Tayfun'un şutunda top üstten auta çıktı.


36. dakikada Mehmet Boztepe'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sikiru'nun yaptığı ortada Samed Ali Kaya, kale önünde topa dokunamadı.


64. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Samed Ali soldan ceza sahasına yönelerek çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


74. dakikada Mustafa Durak'ın sağdan ortasında topla buluşan Kidric topu düz bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün


Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Ali Keten, Domgjoni, Olatunbosun, Tayfun Aydoğan (Ercan Coşkun dk. 83 ?), Murat Erdemir (Özkan Yıldırım dk. 72), Taşkın Çalış, Mehmet Boztepe (Akanbi dk. 78), Murat Elkatmış, Samed Ali Kaya (Rıdvan Koçak dk. 83 ?)


Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Cem Çelik, Selim Aydemir, Harun Kavaklıdere


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Boluspor: Mosquera, Sincere Seth, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Melih Okutan (Mutlu Güler dk. 51), Arif Morkaya (Bilal Kısa dk. 67), Cumali Bişi, Mustafa Eskihallaç, Mustafa Durak, Kidric


Yedekler: Bahadır Güngördü, Yavuz Aygün, Moise, Fethi Özer, Bahadır Yağız, Muhammet Çetin, Emir Halilovic


Teknik Direktör: Fırat Gül


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 64) (Ekol Göz Menemenspor), Kidric (dk. 74) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Kidric, Mustafa Durak, Burak Bekaroğlu, İsmail Konuk (Boluspor), Domgjoni (Menemenspor)

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