TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Eyüpspor: 1

TFF 1.
Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
22. dakikada kullanılan serbest vuruşta sahip olduğu topa gelişine vuran Umut Bulut'ın şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
32. dakikada Ibrahim Rasheed'in soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mickael Pote, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
47. dakikada Bekir Yılmaz'ın pasında kalenin sağ çaprazında topla buluşan Umut Bulut, kaleci Batuhan'ı geçemedi.
61. dakikada Ahmet Sagat'ın penaltı noktası üzerinden verdiği pasta topla buluşan Sinan Akgöl'ün şutu yan ağlarda kaldı.
76. dakikada Mikail Okyar'ın sağdan ortasında kale önünde oluşan karambolde topa dokunan Pa Dibba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
86. dakikada Sinan Akgöl'ün sağdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Mahdi Sabbah'ın kafa vuruşunda top kaleye gitti. 1-1
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Özcan Sultanoğlu
Menemenspor: Batuhan Şen, Mazlum Demir, Kerem Paykoç (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 85 ?), Mete Çelik, Sinan Akgöl, Mahamadou Ba, Cem Çelik, Emre Özer (Berkan İbrahim Çakır dk. 66), Mickael Pote (Toni Correia Gomes dk. 73), Ahmet Sagat, Ibrahim Rasheed
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Abdullah Aydın, Enes Sağlık, Berkan Aydeniz, Ahmet Aslan
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Teddy Mezague, Bülent Uzun, Mikail Okyar, Muhammed Akarslan (Zvonimir Kozulj dk. 62), Taşkın İlter ? (Gökcan Kaya dk. 10), Bekir Yılmaz (Enes Keskin dk. 75), Caner Hüseyin Bağ, Umut Bulut, Bogdan Stancu (Pa Dibba dk. 46)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Musah Mohammed, Mehmet Uslu, Enes Ersoy Öztürk, Mete Demir, Erencan Yardımcı
Teknik Sorumlu: Can Arat
Goller: Pa Dibba (dk. 76) (Eyüpspor), Mohamed Mahdi Sabbah (dk. 86) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Umut Bulut, Yalçın Kılınç, Enes Keskin, Pa Dibba (Eyüpspor), Mete Çelik, Cem Çelik (Menemenspor)