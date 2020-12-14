TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - İstanbulspor: 2

Lig'in 14. hafta mücadelesinde Menemenspor, sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada orta alandan yüklenen Menemenspor'da Tayfun'un pasında Rasheed, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

16. dakikada Menemenspor'da sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kamara, kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu attı, meşin yuvarlak kaleciye çarparak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada sol kanattan Rroca'nın yerden kale önüne bıraktığı topa dokunan İbrahim Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada Menemenspor'da frikik kullanan Taşkın Çalış'ın attığı şutta top az farkla kalenin yanından auta çıktı.

61. dakikada Levent Ayçiçek ile sağ taraftan korner kullanan Menemenspor'da, ceza sahası için topa yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Selmani topun sahibi oldu.

88. dakikada sağ kanattan atak yapan İstanbulspor'da Diouf'un pasıyla sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Zeybek, şutunu atsa da top kaleci Selmani'nin müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

90. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Kamara'nın soldan orta alana çevirdiği topta, ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şut atan Tayfun Aydoğan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada soldan Abazaj'ın defans arasına attığı topu önünde bulan Onur Ergün'ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solunda yerden ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp

Menemenspor: Selmani Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır (Domgjoni dk. 90+3 ?), Emre Batuhan (Şeref Özcan dk. 85 ?), Taşkın Çalış, Alhassan, Sikiru, Tayfun Aydoğan, Anaane (Murat Elkatmış dk. 73), Kamara

Yedekler: Amir Güren, Yusuf Talum, Murat Yılmaz, Cem Çelik, Berkan Çakır, Mehmet Aytemiz, Kubilay Yılmaz

İstanbulspor: Alperen Uysal Melih Kabasakal, Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Mert Zeybek dk. 86 ?), Rroca (Diouf dk. 82 ?), Abazaj, Muhammed Enes (Egehan Gök dk. 58), İbrahim Yılmaz(Ali Dere dk. 82 ?)

Yedekler: Alp Arda, Berkay Görmez, Ebrar Cumur, Emrecan Uzunhan, Yusuf Çelik, Issah

Goller: Kamara (dk. 16) (Menemenspor), İbrahim Yılmaz (dk. 26), Onur Ergün (dk. 90+4) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Anaane, Alhassan, Tayfun Aydoğan (Menemenspor) Welington (İstanbulspor)