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TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Keçireöngücü: 1

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Keçiörengücü'nü konuk eden Menemenspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Levy Madinda'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekici, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.


15. dakikada topla ceza sahasına giren Mehmet Boztepe'nin şutu az farkla auta gitti.


32. dakikada Sertaç Çam'ın ortasında, Uğur Utlu müsait durumda topa dokunamadı.


34. dakikada Ali Keten yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu ancak, kaleci topu son anda kornere gönderdi.


45. dakikada Taşkın Çalış'ın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Çeçenoğlu pozisyondan yararlanamadı.


59. dakikada Famoussa Kone'nin sert şutu az farkla auta gitti.


67. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasında topla buluşan Ali Özgün'ün şutu kalecide kaldı.


72. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında Ali özgün, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0


90. dakikada topla Menemenspor ceza sahasına giren Abdulkadir Kuzey, kaleci Gentian Selmani'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Topun ağlara gittiği pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.


90+1. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Levy Madinda topu ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Turgut Doman, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın


Menemenspor: Gentian Selmani, Alberk Koç, Ercan Coşkun, Abdelaye Diakite, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Hüseyin Çolak dk. 80 ?), Murat Erdemir (Muhammed Ali Doğan dk. 87 ?), Ali Keten, Tayfun Aydoğan (Halil İbrahim Sönmez dk. 71), Ali Özgün


Yedekler: Erhan Aslan, Murat Elkatmış, Ibrahim Sangare, Henri Onoka, Sikiru Olatunbosun


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Abdulkadir Korkut (Hasan Bilal dk. 89 ?), Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Sertaç Çam, Levy Madinda, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Famoussa Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 69), Cem Ekinci (Theo Mendy dk. 79)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Soner Gönül, Diabang Dialiba,


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Goller: Ali Özgün (dk. 72) (Menemenspor), Levy Madinda (dk. 90+1 pen.) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Erdi Dikmen, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Ercan Coşkun, Gentian Selmani, Mustafa Çeçenoğlu (Menemenspor)

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