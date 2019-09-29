İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2

TFF 1.

Lig'in 6. haftasında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçta dakikalar


7. dakikada Beykan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


15. dakikada Mehmet'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.


17. dakikada Ayuk'un yerden pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz'in şutunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kurtardı.


44. dakikada Beykan'ın şutunda kaleciden dönen top kaleye yöneldi, kaleye giden topu Trtovac çıkardı.


54. dakikada Ali Özgün ceza sahasında yerde kalınca hakem Menemenspor lehine penaltı kararı verdi. Taşkın'ın kullandığı penaltıyı kaleci Ahmet topu kornere çeldi.


70. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Ali Eren kale önündeki Erdem'e aktardı, Erdem'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


87. Mehmet Boztepe'nin soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-2



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Turgut Doman, Uygar Bebek, Ali Tuna


Menemenspor: Selmani, Canberk, Trtovac, Ali Keten, Alberk, Taşkın (Hüseyin dk. 75), Muhammet, Halil İbrahim (Tayfun dk. 46), Mustafa, Sangare (Mehmet Boztepe dk. 68), Ali Özgün


Yedekler: Amir, Diakite, Murat, Murat Erdemir, Galip, Hüseyin


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Osmanlıspor: Ahmet, Ali Eren, Hasan, Atakan, Oğuz, Okan (Tamer dk. 82 ?), Javon, Halil İbrahim (Barış dk. 90+1 ?), Ayuk, Beykan (Caner dk. 78), Erdem


Yedekler: Mele, Ali Ülgen, Görkem, Doğukan, Furkan, Tunahan


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Mustafa Çeçenoğlu (dk. 87) (Menemenspor), Beykan (dk. 7), Erdem (dk. 70) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu, Muhammet (Menemenspor) Hasan, Oğuz, Beykan, Ayuk, Ahmet, (Osmanlıspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.