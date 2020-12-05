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TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - RH Bandırmaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 12. hafta maçında RHBandırmaspor'u konuk eden Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


26. dakikada sağ taraftan ceza sahasına kadar giren Ruben Rayo topu ağlara gönderdi. 0-1


39. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına kadar giren Mohammed Kamara'nın şutu kalecide kaldı.


48. dakikada Mickael Pote'nin sağ taraftan ortasına kafayla vuran Lacina Traore'nin şutu kalecide kaldı.


59. dakikada rakip ceza sahasında oluşan karambolde Mohammed Kamara'nın pasında Sikiru Olatunbosun'un dokunduğu top ağlara gitti. 1-1


66. dakikada Sikiru Olatunbosun'un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta topu kaleci son anda kornere çeldi.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Emre Malok, Kamil Çetin, Ogün Kamacı


Menemenspor: Gentian Selmani, Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Taşkın Çalış, Tidjani Anaane (Murat Elkatmış dk. 81 ?), Ömer Şahbaş, Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak, Adamu Alhassan, Sikiru Olatunbosun, Mohammed Kamara (Vedat Erçin dk. 86 ?)


Yedekler: Amir Güren, David Domgjoni, Yusuf Talum, Cem Çelik, Berkan İbrahim Çakır, Oğulkan Aydın, Mehmet Aytemiz, Kubilay Yılmaz


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Bandırmaspor: Zülküf Özer, Onur Akbay, Mehmet Yiğit, Berat Satılmış, İshak Çakmak, Guy-Michel Landel, Doğan Can Davas, Ruben Rayo (Selçuk Alibaz dk. 79), Emir Halilovic, Mickael Pote, Lacina Traore (Fırat Arıkan dk. 88 ?)


Yedekler: Ali Serçek, Gökhan Değirmenci, Bora Onay Ergin, Mert Ali Tanrıkulu


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Ruben Rayo (dk. 26) (Bandırmaspor), Sikiru Olatunbosun (dk. 59) (Menemenspor)


Sarı Kartlar: Guy-Michel Landel, Mickael Pote (Bandırmaspor), Mohammed Kamara, Emre Batuhan Adıgüzel, Tidjani Anaane (Menemenspor)

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