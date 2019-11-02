TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Ümraniyespor: 0

TFF 1.
Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada Mehmet Boztepe kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
40. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda top kalecide kaldı.
42. dakikada köşe vuruşundan gelen topa gelişine vuran Honore Gomis'in şutu kalecide kaldı.
54. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Özgün, topla ceza sahasına kadar girdi. Ali Özgün kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.
62. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Alaaddin Okumuş, pozisyondan yararlanamadı.
74. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasına gelişine vuran Mehmet Boztepe, topu ağlara yolladı. 1-0
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Mehmet Ali Akkor
Menemenspor: Gentian Selmani, Jasmin Trtovac, Alberk Koç, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Murat Elkatmış dk. 90+1 ?), Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan (Galip Güzel dk. 82 ?), Ali Özgün (Hüseyin Çolak dk. 63)
Yedekler: Erhan Aslan, Abdelaye Diakite, Muhammed Ali Doğan, Ibrahim Sangare, Henri Onoka
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Kurt, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Riad Nouri, Bahadır Taşdelen (Akabueze dk. 64), Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Valentin Lazar dk. 82 ?), Ghislain Gimbert, Honore Gomis
Yedekler: Taha Demirtaş, Mehmet Sedef, Muharrem Öner, Aykut Emre Yakut, İhsan Furkan Deniz
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Gol: Mehmet Boztepe (dk. 74) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Honore Gomis, Alaaddin Okumuş, Riad Nouri (Ümraniyespor), Ali Özgün, Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak (Menemenspor)