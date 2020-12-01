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TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Ankaraspor: 1

TFF 1.

Lig'de ertelenen 8. hafta maçında Ankaraspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar:


17. dakikada Mohammed Kamara soldan ceza sahasına girerek sert bir şut gönderdi ancak savunma topu çizgiden çıkardı.


21. dakikada Mohammed Kamara sol taraftan topla ceza sahasına kadar girdi. Kamara'nın sert şutu ağlarla buluştu. 1-0


54. dakikada Mohammed Kamara'nın sağ taraftan ortaladığı topa müsait durumda bulunan Tidjani Anaane vuramadı.


58. dakikada orta sahada topla buluşan Mohammed Kamara, iki oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına kadar girdi ancak kaleci topa sahip oldu.


71. dakikada Beykan Şimşek'in kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahasında kafayla vuran Erdem Çetinkaya, skora eşitliği getiren golü attı. 1-1


88. dakikada Menemenspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Tidjani Anaane topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık


Menemenspor: Gentian Selmani, Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Taşkın Çalış, Tidjani Anaane, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Bekir Can Sönmez dk. 76 ? (David Domgjoni dk. 90+2 ?), Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak (Yusuf Talum dk. 88 ?), Sikiru Olatunbosun, Mohammed Kamara


Yedekler: Amir Güren, Burak Albayrak, Murat Elkatmış, Cem Çelik, Vedat Erçin, Mehmet Aytemiz, Kubilay Yılmaz


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Levent Gülen, Milos Stanojevic, Eric Mbu Ayuk (M'Billa Etame dk. 90+2 ?), Emre Can Atila (Barış Zeren dk. 46), Beykan Şimşek, Mahmut Akan (Furkan Eliaçık dk. 46), Engin Bekdemir (Erdem Çetinkaya dk. 61), Basit Abdulraham Umar


Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Doğukan Efe, Bernard Bulbwa, Hacı Ömer Doğru


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Goller: Mohammed Kamara (dk. 21), Tidjani Anaane (dk. 88 pen.) (Menemenspor), Erdem Çetinkaya (dk. 71) (Ankaraspor)


Kırmızı kart: Milos Stanojevic (dk. 90+6) (Ankaraspor)


Sarı kartlar: Basit Abdulraham Umar, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Ankaraspor), Mohammed Kamara, Ömer Şahbaş, Taşkın Çalış (Menemenspor)

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