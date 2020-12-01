TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Ankaraspor: 1

Lig'de ertelenen 8. hafta maçında Ankaraspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

17. dakikada Mohammed Kamara soldan ceza sahasına girerek sert bir şut gönderdi ancak savunma topu çizgiden çıkardı.

21. dakikada Mohammed Kamara sol taraftan topla ceza sahasına kadar girdi. Kamara'nın sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada Mohammed Kamara'nın sağ taraftan ortaladığı topa müsait durumda bulunan Tidjani Anaane vuramadı.

58. dakikada orta sahada topla buluşan Mohammed Kamara, iki oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına kadar girdi ancak kaleci topa sahip oldu.

71. dakikada Beykan Şimşek'in kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahasında kafayla vuran Erdem Çetinkaya, skora eşitliği getiren golü attı. 1-1

88. dakikada Menemenspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Tidjani Anaane topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık

Menemenspor: Gentian Selmani, Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Taşkın Çalış, Tidjani Anaane, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Bekir Can Sönmez dk. 76 ? (David Domgjoni dk. 90+2 ?), Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak (Yusuf Talum dk. 88 ?), Sikiru Olatunbosun, Mohammed Kamara

Yedekler: Amir Güren, Burak Albayrak, Murat Elkatmış, Cem Çelik, Vedat Erçin, Mehmet Aytemiz, Kubilay Yılmaz

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Levent Gülen, Milos Stanojevic, Eric Mbu Ayuk (M'Billa Etame dk. 90+2 ?), Emre Can Atila (Barış Zeren dk. 46), Beykan Şimşek, Mahmut Akan (Furkan Eliaçık dk. 46), Engin Bekdemir (Erdem Çetinkaya dk. 61), Basit Abdulraham Umar

Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Doğukan Efe, Bernard Bulbwa, Hacı Ömer Doğru

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Mohammed Kamara (dk. 21), Tidjani Anaane (dk. 88 pen.) (Menemenspor), Erdem Çetinkaya (dk. 71) (Ankaraspor)

Kırmızı kart: Milos Stanojevic (dk. 90+6) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Basit Abdulraham Umar, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Ankaraspor), Mohammed Kamara, Ömer Şahbaş, Taşkın Çalış (Menemenspor)