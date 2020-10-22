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TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1

TFF 1 Lig’in 6.

TFF 1 Lig'in 6. haftasında Menemenspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Burak Altıparmak'ın uzun pasıyla defans arkasında topla buluşan Burak Kapacak, kaleye doğru yönelerek şutunu attı. Burak'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan ağlarla buluştu. 0-1


23. dakikada orta alandan Rasheed'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Olatunbosun, attığı şutla beraber meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


41. dakikada defans arkasına atılan topa hareketlenen Rasheed, kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu attı ancak top direkten oyun alanına döndü. Direkten dönen topu önünde bulan Olatunbosun'un şutunda meşin yuvarlak üst direğin üstünden auta çıktı.


53. dakikada Özer Hurmacı'nın sol kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içinde buluşan Ali Akman, 6 pas çizgisi üzerinden vurdu ancak kaleci Selmani topu kurtardı.


56. dakikada Bursaspor ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Olatunbosun, topa vursa da meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


77. dakikada Olatunbosun'un pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Rasheed, şutunu attı ancak kaleci Deniz meşin yuvarlağın sahibi oldu.


89. dakikada sol kanattan Ömer Şahbaş'ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Anaane, topu ağlara yolladı. 2-1



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Yıldırım, Murat Altan


Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Rıdvan Koçak dk. 55), Ömer Şahbaş, Domgjoni, Emre Batuhan Adıgüzel, Adamu (Bekir Can Sönmez dk. 61), Tayfun Aydoğan, Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Anaane dk. 80 ?), Olatunbosun (Kubilay Türkyılmaz dk. 80 ?), Rasheed


Yedekler: Amir Güren, Murat Elkatmış, Cem Çelik, Berkan Çakır, Burak Albayrak, Mehmet Aytemiz


Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu


Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Eren Eren Güler dk. 90+1 ?), Aykut Akgün, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak (Tuğbey Akgün dk. 85 ?), Ramazan Keskin (Özer Hurmacı dk. 46), Recep Aydın (Batuhan Kör dk. 46), Burak Kapacak, Ali Akman


Yedekler: Canberk Yurdakul, Ozan İsmail Koç, Çağatay Yılmaz, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Kerem Şen


Teknik Sorumlu: Fazlı Tan


Goller: Burak Kapacak (dk.11) (Bursaspor), Olatunbosun (dk. 24), Anaane (dk. 89) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Rasheed, Bekir Can Sönmez (Menemenspor)

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