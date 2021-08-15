TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

TFF 1.
Lig'in ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
13. dakikada Mahamadou Ba'nın pasında topla buluşan Toni Correia Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.
37. dakikada Toni Correia Gomes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Sagat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
47. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Oltan Karakullukçu, müsait durumda pozisyondan yararlanamadı.
63. dakikada Ahmet Sagat'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed kaleciyi geçemedi.
82. dakikada Mahamadou Ba'nın uzun pasında, kale önünde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed'in şutu kalecide kaldı.
90+4. dakikada Emre Özer'in soldan pasında rakip defansın arkasında topla buluşan Mahamadou Ba, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı
Menemenspor: Batuhan Şen, Mazlum Demir, Mete Çelik, Sinan Akgöl, Mahamadou Ba (Cem Çelik dk. 90+5 ?), Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Emre Özer dk. 79), Adamu Alhassan, Ahmet Sagat (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 90 ?), Toni Correia Gomes, İbrahim Akanbi Rasheed
Yedekler: Emir Akay, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, İlyas Bircan, Umutcan Akay, Ahmet Aslan
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski, Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (Mustafa Akbaş dk. 73), Mücahit Albayrak (Muhammed Furkan Özhan dk. 80), Ahmet Canbaz, Arvydas Novikovas, Gökhan Alsan, Oltan Karakullukçu, Celal Hanalp (Özgür Sert dk. 46)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Güney Yılmaz, Hüseyin Mevlütoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Ahmet Sagat (dk. 37), Mahamadou Ba (dk. 90+4) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Celal Hanalp, Gökhan Alsan, Ahmet Canbaz, Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mahamadou Ba (Menemenspor)