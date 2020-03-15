İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - İstanbulspor: 2

TFF 1.

Lig'in 28. haftasında EG Menemenspor, sahasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada ceza sahası içinde Menemensporlu oyuncu Ali Keten topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Onur Ergün topu ağlara gönderdi. 1-0


25. dakikada sol kanattan atağa çıkan İstanbulspor'da ceza sahasına topla giren Ali Dere'nin şutunda top, yan direğe çarparak oyun alanına döndü.


31. dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında Ercan Coşkun'un pasında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu, sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1


58. dakikada bir pozisyon sonrasında çıkan tartışmada maçın hakemi iki takımın teknik direktörüne de kırmızı kart gösterdi.


71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunda kaleci Alperen Uysal topu oyun alanına çeldi.


82. dakikada kaleciyle ile karşı karşıya kalan Muhammed Enes Durmuş, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2


89. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada kaleci Alperen Uysal boşa çıktı. Savunmadan dönen topu Tayfun Aydoğan, filelere gönderdi. 2-2



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Cemil Tunç


Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ali Keten, Domgjoni, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan, Sikiru (Murat Elkatmış dk. 84 ?), Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Samed Ali Kaya dk. 82 ?), Ali Özgün (Rasheed dk. 77)


Yedekler: Amir Güren, Trtovac , Furkan Bayır, Selim Aydemir, Harun Kavaklıdere


Teknik Direktör: Cenk Laleci


İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Rıdvan Şimşek dk. 69), Wellington, Atchom, Duhan Aksu (Muhammed Enes Durmuş dk. 77), Onur Ergün, Zafer Şensoy, Issah, Kağan Bağış (Eslem Öztürk dk. 72), Ali Dere, Emir Gökçe


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ömer Esenkaya, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Melih Kabasakal, Berkay Görmez, Erdem Şen


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Onur Ergün (dk. 9 pen.), Muhammed Enes Durmuş (dk. 82) (İstanbulspor), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 31) (Menemenspor)


Kırmızı Kart: Wellington (dk. 90+2) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Sikiru, Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Kağan Bağış, Atchom, Onur Ergün (İstanbulspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.