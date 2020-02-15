TFF 1. Lig: Menemenspor: 3 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.
Lig'in 22. haftasında Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ekrem topu ayaklarıyla çıkardı.
7. dakikada Tayfun'un pasında hareketlenen Ali Özgün, topu kalecinin üzerinden aşırdı. Boşta kalan topu Samed Ali Kaya kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0
44. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Alperen'in vurduğu şutta kaleci Selmani topa sahip oldu.
63. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ali Özgün, Furkan Balaban'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Menemenspor lehine penaltı kararı verdi.
65. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Taşkın Çalış, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
84. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası dışından topa vuran Cemali Sertel, topu kalenin sol direğine çarptırarak ağlarla buluşturdu. 2-1
90+2. dakikada sol kanattan çizgiye kateden Hüseyin Çolak'ın ceza sahası içine verdiği pasla topa dokunan Sikuru Olatunbosun topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Domgjoni, Trtovac, Ercan Coşkun, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan (Ali Keten dk. 90+1 ?), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Samed Ali Kaya (Olatunbosun dk. 71), Ali Özgün (Hüseyin Çolak dk. 81 ?)
Yedekler: Amir Güren, Muhammed Ali Doğan, Selim Aydemir, Özkan Yıldırım
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Cemali Sertel, Furkan Balaban (Erdal Akdan dk. 70), Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Tolga Yakut (Onur dk. 55), Mete Demir, Alperen Kocabaş, İbrahim Halil Öner (Metehan Altunbaş dk. 59)
Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, Bilal Ceylan, Buğra Çağlıyan
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7), Taşkın Çalış (dk. 65 pen.), Olatunbosun (dk. 90+2) (Menemenspor), Cemali Sertel (dk. 84) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu (Menemenspor), Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)