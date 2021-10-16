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TFF 1. Lig: Menemenspor: 3 - Yılport Samsunspor: 2

TFF 1.

Lig'in 9. hafta maçında Menemenspor, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar


12. dakikada sağ taraftan Abdullah Aydın ile korner atışı kullanan Menemenspor'da ceza sahası içine gönderilen topa yükselen Ömer Şahbaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0


15. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Menemenspor'da, ceza sahası içinde Abdullah Aydın'ın ortasına yükselen Ahmet Sagat, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderse de Samsunspor savunması çizgi önünden topu çıkardı.


22. dakikada sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Alaadin Okumuş'un ceza sahası içine yaptığı ortada Tomane, topu yumuşatıp vole vuruşuyla kaleye gönderdi ancak kaleci Batuhan Şen topu kurtardı.


27. dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında Cihan'ın pasıyla topla buluşan Diomande yaklaşık 30 metreden şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-1


35. dakikada sağdan yüklenen Menemenspor'da Sinan Akgöl'ün pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Toni, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.


45+3. dakikada orta alandan atılan uzun topla ceza sahası içinde buluşan Abdullah Aydın sağ çaprazdan kaleyi yokladı, kaleci Aykut gole izin vermedi.


46. dakikada soldan ceza sahasına giren Rasheed, Barış'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.


47. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Mazlum Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1


52. dakikada Gomes'in topuk pasında topla buluşan Ahmet Sağat, soldan ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 3-1


56. dakikada Yasin Öztekin'le serbest vuruş kullanan Samsunspor'da ceza sahası içinde karambolde kalan topu önünde bulan Tomane, sert bir şutla fileleri havalandırdı. 3-2


80. dakikada Samsunsporlu Tomane, Ahmet Aslan'ı düşürdü ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Kadir Sağlam, Şahan Yılmaz, Murat Şener


Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan, Ömer, Mazlum, Mete, Cem (Oğuzhan dk. 90 ?), Abdullah (Ahmet Aslan dk. 72), Alhassan, Ahmet Sagat (Pote dk. 76), Rasheed (Muhammed dk. 90 ?), Toni (Sabbah dk. 72)


Yedekler: Murat, Emre Adıgüzel, Berkan, Emre Özer, Batuhan Kırdaroğlu


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Samsunspor: Aykut, Alaaddin (Ali Ülgen dk. 74), Barış, Boli, Soner, Diomande, Osman, Cihan (Bah dk. 57), Yasin, Fofana (Melih dk. 75), Tomane


Yedekler: Nurullah, Yunus, Berk, Hasan, Semih, Polat, Ali Kılıç


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Ömer Şahbaz (dk. 12), Mazlum Demir (dk. 47 pen.), Ahmet Sagat (dk. 52) (Menemenspor), Diomande (dk. 27), Tomane (dk. 56) (Samsunspor)


Kırmızı Kart: Tomane (dk. 80) (Samsunspor)


Sarı Kartlar: Soner Gönül, Yasin Öztekin (Samsunspor)

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