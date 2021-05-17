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TFF 1. Lig Play-Off: Altay: 3 - İstanbulspor: 2 (Maç Sonucu)

TFF 1.

Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


50. dakikada soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Mehmet Erdem'in yerden vuruşunda Wellington'un ayağından seken top direğin dibinden kornere gitti.


71. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Erhan'ın yerden şutunda top kaleyi bulmadı.


82. dakikada Altaylı Murat, ceza sahasında İbrahim'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle ikinci kez penaltıya neden oldu.


84. dakikada İstanbulspor adına penaltı vuruşunu kullanan Onur, topu ağlara yolladı. 3-2


85. dakikada Tolga uzak mesafeden düzgün vurdu, kaleci Alperen çatala giden topu kornere tokatladı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Arka Kardeşler, Saygın Önel, Hakan Yemişken


Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünü, İbrahim Öztürk (Berkay Sülüngöz dk. 75), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Cebrail Karayel dk. 68), Scuk, Poko, Regattin (Mossoro dk. 76), Kappel (Eren Erdoğan dk. 87 ?), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 68), Paixao


Yedekler: Eren Karataş, Ozan Özenç, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil (Eslem Öztürk dk. 63 ? (Egehan Gök dk. 72), Ali Yaşar, Onur Ergün, Atchom, Levent Ayçiçek (Ethemi dk. 90+2 ?), Abazaj, Uygar Mert Zeybek (İbrahim Yılmaz dk. 71), Mirkan Aydın (Berkay Görmez dk. 90+2 ?)


Yedekler: Ljubic, Ali Dere, Koray Kılınç, Mehmet Uslu, Rroca


Teknik Direktör: Saffet Akbaş


Goller: Kappel (dk. 2), Paixao (dk. 14 pen. ve 43) (Altay), Onur (dk. 10 pen. ve 84 pen.) (İstanbulspor)


Sarı Kartlar: Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (İstanbulspor)

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