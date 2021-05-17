TFF 1. Lig Play-Off: Altay: 3 - İstanbulspor: 2 (Maç Sonucu)

Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

50. dakikada soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Mehmet Erdem'in yerden vuruşunda Wellington'un ayağından seken top direğin dibinden kornere gitti.

71. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Erhan'ın yerden şutunda top kaleyi bulmadı.

82. dakikada Altaylı Murat, ceza sahasında İbrahim'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle ikinci kez penaltıya neden oldu.

84. dakikada İstanbulspor adına penaltı vuruşunu kullanan Onur, topu ağlara yolladı. 3-2

85. dakikada Tolga uzak mesafeden düzgün vurdu, kaleci Alperen çatala giden topu kornere tokatladı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arka Kardeşler, Saygın Önel, Hakan Yemişken

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünü, İbrahim Öztürk (Berkay Sülüngöz dk. 75), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Cebrail Karayel dk. 68), Scuk, Poko, Regattin (Mossoro dk. 76), Kappel (Eren Erdoğan dk. 87 ?), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 68), Paixao

Yedekler: Eren Karataş, Ozan Özenç, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil (Eslem Öztürk dk. 63 ? (Egehan Gök dk. 72), Ali Yaşar, Onur Ergün, Atchom, Levent Ayçiçek (Ethemi dk. 90+2 ?), Abazaj, Uygar Mert Zeybek (İbrahim Yılmaz dk. 71), Mirkan Aydın (Berkay Görmez dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ljubic, Ali Dere, Koray Kılınç, Mehmet Uslu, Rroca

Teknik Direktör: Saffet Akbaş

Goller: Kappel (dk. 2), Paixao (dk. 14 pen. ve 43) (Altay), Onur (dk. 10 pen. ve 84 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (İstanbulspor)