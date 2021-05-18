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TFF 1. Lig Play-Off: Altınordu: 0 - Yılport Samsunspor: 0

TFF 1.

Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Erkam Reşmen kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


33. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topun sahibi oldu.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar


Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek, Enis Destan


Yedekler: Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Burak İnce, Furkan Metin, Emre Nefiz, Hüsamettin Yener, Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Djedje, Savicevic, Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin, Hamroun, Na dir Çiftçi


Yedekler: Furkan Köse, Guido Koçer, Gökhan Alsan, Emirhan Koca, Ferhat Çulcuoğlu, Erhan Kartal, Boli, Coureur


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Sarı Kartlar: Kahraman Demirtaş, Recep Aydın (Altınordu), Yasin Öztekin (Samsunspor)

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