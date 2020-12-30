İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig'de yeni lider Altay

Altay, TFF 1.

Lig'de 8. haftanın erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.


TFF 1. Lig'in 8. haftasının erteleme maçında Altay, Tuzlaspor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 86. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Berkay Sülüngöz ile ikili mücadeleye giren İsmail Konuk, topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta başka gol olmayınca Altay, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Ligde de, gollerde de lider


Bu sonuçla Altay, 16 hafta sonunda puanını 32'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, galibiyeti geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında sakatlanarak çıkan ve sol ön çapraz bağında kopma tespit edilen Kaptan Özgür Özkaya'ya armağan etti. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanan Altay, bu sezonki en uzun galibiyet ve yenilmeme serisini elde etti. Ligdeki gol sayısını 30'a çıkaran siyah-beyazlılar, Bursaspor'la birlikte en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao ise ligde bulduğu 12 golle gol krallığı yarışını önde götürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.