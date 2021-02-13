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TFF 1.Lig: Altay: 0 - Keçiörengücü: 4

TFF 1.

Lig'in 21. haftasında Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


20. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da topla buluşan Kappel, kaleciyle karşı karşıya kalarak aşırtma vuruş yaptı ancak top kalenin yanından auta çıktı.


31. dakikada orta alandan atak yapan Keçiörengücü'nde ceza sahası dışı sol çaprazından topa vuran Barış Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak yerden ağlarla buluştu. 0-1


35. dakikada Altay'da yaklaşık 30 metreden kaleye şut gönderen Paixao'nun vuruşunda kaleci Metin Uçar topu kurtardı.


45+3. dakikada sol kanattan atak yapan Keçiörengücü'nde Soner Gönül, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Cem Ekinci topa dokunarak ağlara gönderdi. 0-2


54. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fatih Solmaz, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Cihan Topaloğlu topu tek eliyle tokatlayarak kornere çeldi.


66. dakikada Mossoro ile sağ taraftan korner kullanan Altay'da, arka direkte yükselen Berkay Sülüngoz kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi, kaleci Metin Uçar topu oyun alanına tokatlayarak uzaklaştırdı.


74. dakikada Mehmet Erdem sol taraftan ceza sahası içine ortaladı, Erhan Çelenk'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Metin Uçar topa sahip oldu.


76. dakikada atak yönüne göre sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Barış Yılmaz, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruş yaptı, yerden seken top filelerle buluştu. 0-3


90+4. dakikada sağ kanattan yüklenen Keçiörengücü'nde Eze, ceza sahası içine çevirdi. Topla buluşan Süleyman Olgun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Abdullah Burak Taşkınsoy, Murat Şener, Suat Güz


Altay: Cihan Topaloğlu, Rıdvan Şimşek (Mossoro dk. 46), Berkay Sülüngöz, İbrahim Öztürk (Lokman Gör dk. 25), Mehmet Erdem, Scuk (Yekta Kurtuluş dk. 78), Thiam, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk (Ziya Alkurt dk. 78), Kappel (Regattin dk. 59), Paixao


Yedekler: Ozan Özenç, Yusuf Tekin, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Deniz Kadah


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Dingil (Ogün Bayrak dk. 79), Fatih Solmaz, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Issah (Ilir Mustafa dk. 60), Uğur Utlu, Cem Ekinci(İrfan Akgün dk. 79), Barış Yılmaz (Kone dk. 79), Eze


Yedekler: Birkan Tetik, Melik Derin, Dialiba, Haşim Sarman, Hamidovic


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Goller: Barış Yılmaz (dk. 31 ve dk. 76), Cem Ekinci (45+3), Süleyman Olgun (90+4) (Keçiörengücü)


Kırmızı Kart: Zeki Yıldırım (dk. 52) (Altay)


Sarı Kartlar: Cem Ekinci, Süleyman Olgun, Fatih Solmaz (Keçiörengücü)

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