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TFF 1.Lig: Altay: 3 - Adanaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 23. haftasında Altay sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Turgut Doğan Şahin'in sol çizgiden ceza sahası içine çevirdiği topa dokunan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


15. dakikada Kappel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paixao, topu filelerle buluşturdu. 2-0


65. dakikada Erhan'ın ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan seken topu Paixao ağlara yolladı. 3-0


69. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Putsila topu ceza sahası içinde havalandırdı. Boşta kalan topa yükselen Erhan Kartal'ın kafa vuruşunda Kaleci Karacic topa dokundu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


71. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Utku Sen'in ceza sahası içine çevirdiği topta ters vuruş yapan Abdülkerim Bardakçı, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 3-1


75. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye şut çeken Özgür Özkaya'nın vuruşunda top kalenin üst direğine çarpıp auta çıktı.


90+3. dakikada Paixao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Tavares'in şutunda kaleci Karacic topu kurtardı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cemil Tunç, Hakan Karabalcık


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren, Tatos (Kerim Avcı dk. 88 ?), Putsila (Tavares dk. 75), Turgut Doğan Şahin, Kappel (Hakan Demirci dk. 82 ?), Paixaox


Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Kutay Yokuşlu, Alhassan, Yaser Hacımustafaoğlu


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Adanaspor: Karacic, Savaş Polat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver, Bagayoko (Furkan Özçal dk. 58, Samican Keskin dk. 81 ?), Diop, Roni, Hakan Barış, Sinan Büyüksakarya (Utku Sen dk. 36), Eze


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Soylu, Evren Korkmaz, Özkan Taştemur, Uğurcan Yağzılı, Umut Sözen


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Goller: Paixao (dk.7, 12 ve 65) (Altay), Abdülkerim Bardakçı (dk. 71 k.k.) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Erhan Kartal, Yılmaz Özeren (Altay), Eze, Furkan Özçal, Savaş Polat (Adanaspor)

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