TFF 2. Lig: Bucaspor 1928: 0 - Karacabey Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Bucaspor 1928, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Ahmet Ecevit, Mahmut Güler, Efe Kurtuluş
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Lokman Gör, Alper Kadir Duruk, Enes Alıç, Furkan Çil (Ahmet Aslan dk. 81 ?), Saruhan Fındıkcı (Onur Özcan dk. 89 ?), Taşkın Çalış (Adem Eren Kabak dk. 65), Berke Bıyık (İlhan Depe dk. 46), Erhan Çelenk, Erhan Şentürk (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 66)
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Yusuf Erdem Gümüş, Bekir Can Kara (Abdullah Balıkçı dk. 87 ?), Ömer Kuşan (Devrim Taşkaya dk. 79), Hakan Demir, Kadir Turhan, Uğur Mustafa Türk (Ata Kurtuluş dk. 79), Mustafa Diler, Onur Karakabak, Ulaş Zengin, Sadık Arda Yılmaztürk (Ahmet Eren dk. 67)
Kırmızı kart: Lokman Gör (dk. 88) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Mazlum Demir, Onur Özcan (Bucaspor 1928), Bekir Can Kara, Uğur Mustafa Türk (Karacabey Belediyespor)